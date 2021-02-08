Гарячі кадри чуттєвої фотосесії Наталії Денисенко підкорили мережу

Відома актриса Наталія Денисенко, що стала популярною завдяки ролі в серіалі "кріпосна", поділилася ніжною чуттєвою фотосесією на своїй сторінці в Instgaram, повідомляє Politeka.

Наталя розмістила кілька фотографій, приурочених наближається свята Дню закоханих, 14 лютого. На фото Наталя позує у відвертих позах зі своїм чоловіком, чуттєві фото звели з розуму чоловічу частину шанувальників актриси.

Дівчина позувала разом зі своїм чоловіком на тлі теплого промінчика світла, який осявав їх силуети. Жінка була в маєчці, а чоловік з оголеним торсом. Їх погляди, рухи та пози говорили лише про те, що вони сповнені пристрасті і любові один до одного. Образ вийшов неймовірно ніжний і чуттєвий.

Не витримав навіть колега Наталії, актор Тарас Цимбалюк, якого зацікавило з ким же Наталя в такій вогняній фотосесії.

"Наталка, а з ким це ти на фото ?",- поцікавився актор. Наталя пообіцяла цікавій колезі, що познайомить зі своїм чоловіком:"З чоловіком Андрієм Фединчиком, познайомлю вас якось".

"Фото казкові, не дарма кажуть, всі закохані святі🔥 🌹 🌹", "Які гарні обидва 😍 🔥 і Андрійко у вас класний👍❤️","Яка прекрасна пара!", "😍Які теплі фото🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡", "Гаряча пристрасть у вас"

Варто сказати, що Наталя в міні-блозі поділилася секретами ідеального подарунка для коханої людини, наголошуючи на тому, що для чоловіка важливо отримати не дорогоцінний дорогий подарунок, а увагу, жіночу енергію і свою любов.

На сайті Politeka ми писали, що красуня-зірка "Кріпосної" Денисенко в мереживній білизні поділилася секретом:" життя мого чоловіка зі мною...".

Раніше Politeka повідомляла, що роздягнена зірка "Кріпосної" влаштувала інтимну фотосесію з чоловіком:"Занадто гаряча пара!".

Нагадаємо, ми писали, що зірка "Кріпосної" відчинила піджак і засвітила пружні форми без білизни:" Не надивитися!".