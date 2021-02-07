Украинская актриса Наталья Денисенко, которая прославилась после роли в сериале "Крепостная", побаловала поклонников пикантными кадрами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото, на которых позировала без штанов. На Денисенко были белые колготки и объемный вязаный свитер. Девушка приспустила кофту, обнажив зону декольте и плечи. Образ получился очень женственным и романтичным. При этом он был довольно соблазнительным, ведь актриса позировала без штанов.
«Воскресенье. У меня такое выходное воскресенье, что выходнее не придумаешь. Сегодня весь день дома. На следующей неделе начинаются приключения, поэтому это ничегонеделание будет особо ценно», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Красавица, просто прелесть, самая самая лучшая актриса», «Изысканно и элегантно. Очень красивый цвет волос, без оттенка красного, а именно золотистый», «Наталья, Вы так похожи на актрису Ирину Алферову в молодости. Вы красавица!», «Красивое утро в Наташи», - пишут пользователи сети.
Как известно, Наталье Денисенко 31 год. Она снимается в кино и сериалах с 2011 года. Широкую известность ей принесла роль в «Крепостной».
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