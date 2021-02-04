Українська актриса Наталія Денисенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Кріпосна", розповіла про сімейний секрет

Зірка одружена з актором Андрієм Фединчиком з 2017 року, передає Politeka.net. Пара знімалася разом в серіалі "Клан ювелірів". Зараз подружжя виховує сина, Андрія.

Наталя нерідко ділиться сімейними кадрами в соцмережі, а в одному з останніх постів в Instagram розповіла сімейний секрет.

На знімку подружжя позувало у відвертих образах. Артистка одягла мереживну білизну, яка підкреслила її достоїнства, а чоловік - виблискував оголеним торсом.

Обидва посміхалися, і, здавалося, Денисенко була в грайливому настрої.

"Коротко про життя мого чоловіка зі мною 😅 🐒 думаю, саме так представляють наше сімейне життя наші друзі і колеги 🙈 а насправді, вдома я веду себе в рази спокійніше, просто іноді можу повеселитися🤪

А ви як думаєте, що краще: спокійна і тиха дружина або божевільна і весела?",- написала Наталя.

Пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Які ви Класні!) ", "Ви випадково не Телець? 🤣У нас та ж історія"," Думаю кожному своє,але все ж, позитивні і веселі люди набагато краще"," він знав, на що йшов 😂 😂 😂 😂 адже так було, з перших днів"," головне бути на одній хвилі😘 😘 🌞 🌞 🌞"," думаю весела, але щоб в потрібній ситуації могла взяти себе в руки і бути серйозною😊 😊"," найкраща дружина найкращого чоловіка👍", - написали користувачі мережі.

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