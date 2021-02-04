Украинская актриса Наталья Денисенко, которая прославилась после роли в сериале "Крепостная", рассказала о семейном секрете

Звезда замужем за актером Андреем Фединчиком с 2017 года, передает Politeka.net. Пара снималась вместе в сериале "Клан ювелиров". Сейчас супруги воспитывают сына, Андрея.

Наталья нередко делится семейными кадрами в соцсети, а в одном из последних постов в Инстаграм рассказала семейный секрет.

На снимке супруги позировали в откровенных образах. Артистка надела кружевное белье, подчеркнувшее ее достоинства, а муж - сверкал обнаженным торсом.

Оба улыбались, и, казалось, Денисенко была в игривом настроении.

"Коротко про жизнь моего мужа со мной 😅 🐒 Думаю, именно так представляют нашу семейную жизнь наши друзья и коллеги 🙈 а на самом деле, дома я веду себя в разы спокойнее, просто иногда могу повеселиться🤪

А вы как думаете, что лучше: спокойная и тихая жена или сумасшедшая и весёлая?", - написала Наталья.

Пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие вы классные!)", "Вы случайно не телец? 🤣У нас та же история", "Думаю каждому своё,но всё же,позитивные и весёлые люди гораздо лучше", "Он знал, на что шёл 😂😂😂😂 ведь так было, с первых дней", "Главное быть на одной волне😘😘🌞🌞🌞", "Думаю весёлая, но чтоб в нужной ситуации могла взять себя в руки и быть серьёзной😊😊", "Самая лучшая жена самого лучшего мужа👍", - написали пользователи сети.

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