Відомий український актор Тарас Цимбалюк,, відомий за ролями в серіалах"Крепостная" і "Спіймати Кайдаша", з'явився разом зі своєю дівчиною Тіною Антоненко
На фото Тарас був тільки в штанях, позуючи топлес. Цимбалюк дивився в камеру, поки його обіймала Тіна. Антоненко була у футболці і штанях, а очі прикувала до гаджету. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сумую", - написала під фото Тіна Антоненко.
Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Які ви красиві", "чудові фотографії", "О, ви красиві", "прекрасна пара", "капець, ти потужний", "яка пара", "красиві, щастя вам", "найкрасивіша пара", " Ви так позуєте, начебто Ви секс-символ. Ви ж сам і є секс-символ українського театру і кіно".
Повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк поділився подробицями про свою травму, яку отримав на зйомках.
«Ми знімали бійку, яку, як мені здалося, ми відточили і почали знімати ... Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи послизнувся і дав мені в ніс ...", - розповів актор.
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