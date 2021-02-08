Горячие кадры чувственной фотосессии Натальи Денисенко покорили Сеть

Известная актриса Наталья Денисенко, ставшая популярной благодаря роли в сериале "Крепостная", поделилась нежной чувственной фотосессией на своей странице в Instgaram, сообщает Politeka.

Наталья разместила несколько фотографий, приуроченных приближающемуся празднику Дню влюбленных, 14 февраля. На фото Наталья позирует в откровенных позах со своим мужем, чувственные фото свели с ума мужскую часть поклонников актрисы.

Девушка позировала вместе со своим мужем на фоне теплого лучика света, который озарял их силуэты. Женщина была в маечке, а мужчина с обнаженным торсом. Их взгляды, движения и позы говорили лишь о том, что они полны страсти и любви друг к другу. Образ получился невероятно нежный и чувственный.

Не выдержал даже коллега Натальи, актер Тарас Цымбалюк, которого заинтересовало с кем же Наталья в такой огненной фотосессии.

"Наталка, а с кем это ты на фото ?", - поинтересовался актер. Наталья пообещала любопытнои коллеге, что познакомит со своим мужем: "С мужем Андреем Фединчиком, познакомлю вас как-то".

"Фото сказочные, не зря говорится, все влюбленные святые 🔥🌹🌹", "Какие красивые оба😍🔥и Андрюшка у вас классный👍❤️", "Какая прекрасная пара!", "😍Какие тёплые фото🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡", "Гаряча пристрасть у вас😊"

Стоит сказать, что Наталья в мини-блоге поделилась секретами идеального подарка для любимого человека, акцентируя внимание на том, что для мужчины важно получить не драгоценный дорогой подарок, а внимание, женскую энергию и свою любовь.

На сайте Politeka мы писали, что красотка-звезда "Крепостной" Денисенко в кружевном белье поделилась секретом: "Жизнь моего мужа со мной...".

Ранее Politeka сообщала, что раздетая звезда "Крепостной" устроила интимную фотосессию с мужем: "Слишком горячая пара!".

Напомним, мы писали, что звезда "Крепостной" распахнула пиджак и засветила упругие формы без белья: "Не насмотреться!".