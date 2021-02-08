Відома актриса Селена Гомес разом з Лілі Олдрідж і Алессандрою Амбросіо з Victoria's Secret похвалилися пишними бюстами

На фото Амбросіо стояла в купальнику і з розпущеним волоссям. Поруч була Гомес в сукні з великим декольте і без білизни. Олдрідж виявилася з іншого боку Селени і хвалилася пишним бюстом теж в купальнику. Красуні посміхалися і обіймали один одного. Поруч з дівчатами був і популярний співак Вікнд, який стояв ближче всіх. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фотографа Рассела Джеймса.

"Останній раз, коли я бачив Уіікнда кулісами, у нього було кілька серйозних резервних копій. Вітаю з приголомшливим шоу в перерві між таймами на Суперкубку", - написав Джеймс під фото.

"Люблю це фото", - написала Амбросіо.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох, Селена Гомес", "історії, які може розповісти твоя камера"," жива легенда", " яке прикольне фото !!", "мрія абсолютного чоловіка", " за кожним успішним чоловіком ... є жінка або ангели".

Повідомлялося, що бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, помірялася формами з подружками.

Струнка Амбросіо в черговий раз довела свою перевагу, здивувавши бездоганною фігурою. Модель була в короткому топі з рукавами-воланами і "смачним" декольте, а також довгій спідниці з рюшами і спокусливим розрізом збоку.

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