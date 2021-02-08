Известная актриса Селена Гомес вместе с Лили Олдридж и Алессандрой Амбросио из Victoria’s Secret похвастались пышными бюстами

На фото Амбросио стояла в купальнике и с распущенными волосами. Рядом была Гомес в платье с большим декольте и без белья. Олдридж оказалась с другой стороны Селены и хвасталась пышным бюстом тоже в купальнике. Красотки улыбались и обнимали друг друга. Рядом с девушками был и популярный певец Уикнд, который стоял ближе всех. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку фотографа Рассела Джеймса.

"В последний раз, когда я видел Уиикнда кулисами, у него было несколько серьезных резервных копий. Поздравляю с потрясающим шоу в перерыве между таймами на суперкубке", - написал Джеймс под фото.

"Люблю это фото", - написала Амбросио.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, Селена Гомес", "Истории, которые может рассказать твоя камера", "живая легенда", "Какое прикольное фото !!", "мечта абсолютного мужчины", "За каждым успешным мужчиной ... есть женщина или ангелы".

Сообщалось, что бразильская модель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, померялась формами с подружками.

Стройная Амбросио в очередной раз доказала свое превосходство, изумив безупречной фигурой. Модель была в коротком топе с рукавами-воланами и "вкусным" декольте, а также длинной юбке с рюшами и соблазнительным разрезом сбоку.

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