Модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, вирішила піти в спортзал

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram пишна красуня опублікувала кілька фото, показавши, як причепурилася для заняття спортом. Дівчина одягла облягаючі чорні лосини, які підкреслили її стрункі ніжки. Крім цього, зірка одягла кофту, яка не змогла утримати її багатство.

"Після приїзду з моря я прям загорілася ідеєю знову ходити в спортзал) ну після олінклюзива самі розумієте чому))) мені дуже приємно, що зробивши пост ви мені радили багато місць для заняття спортом. Але посидівши і вивчивши інформацію, я вибрала звичайно ж зал з басейном і хорошим залом для боксу. Відвідавши спортзал залишилася прям дуже задоволена, думаю мій захват ви побачили в сторіках", - поділилася зірка мережі зі своїми шанувальниками.

У коментарях Мілі залишили масу приємних слів.

"Ангел мій ти найкраща красуня в світі", «прекрасні обидва знімка», "красуня", "красива прекрасна жіночна. Немов перли моря», «ти скрізь відмінно виглядаєш», "Ось це розумничка, що займаєшся спортом, правильно за красою треба не тільки доглядати, а й фізично підтримувати форму", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова в екстремальному декольте розкрила, як добре провести вечір: "груди повинні...".

Раніше Politeka інформувала, що Міла Кузнєцова спеціально вип'ятила бюст, відчинивши кофту: "зводиш мене з розуму".

Також портал Politeka писав, що Міла Кузнєцова потрясла величезним бюстом біля басейну, "паралізувавши" гостей готелю:"що за диво".