Тіна Кароль у відвертій сукні показала, як вигинається на дивані

Популярна українська співачка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Відразу після скандалу з Олею Поляковою Кароль оголосила про те, що готується випустити новий кліп. Чи було це збігом чи ні, але композиція, на яку буде відео, називається саме «Скандал». У своєму Instagram співачка поділилася новим коротким тизером майбутнього кліпу.

Так, на кадрах співачка з'являється на дивані. Вона лежить на животі, демонструючи свою фігуру в облягаючому чорному платті. Наряд виглядає дуже пікантно завдяки відкритій спині і попереку, перетягнутою лише тонкими завязочками.

На відео Кароль чуттєво вигинається на дивані, демонструючи свою граціозність.

"Ту-ту-ту! Це черговий Скандал", - підписала кадри співачка.

Шанувальники тут же почали коментувати її пост.

"Тіна ГРИГОРІВНА, ви зводите нас з розуму", "це законно бути такою гарячою?", "Шикарно", "Боже, це космос. Краща", "нестерпно красиво", "щось занадто жарко тут стає", "Тіна ще та штучка", "чекаємо цього чергового скандалу",-пишуть люди.

Раніше після ефіру шоу "Маска" спалахнув скандал: Оля Полякова назвала Тіну»відомою плакальницею на похоронах". Фанати останньої бурхливо засудили слова співачки, після чого тій довелося вибачитися перед колегою. Вона запевнила, що її словами ставилися виключно до сумного пісенного репертуару Кароль, а не до її особистої трагедії.

Як відомо, майже шість років тому у Тіни Кароль помер чоловік, продюсер Євген Огір.

Нагадаємо, Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя...".

Як повідомляла Politeka, спекотна Кароль в пікантному вигляді з неймовірним декольте показала свою Троянду: "Почнемо зі скандалу?".

Також Politeka писала, що заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитою Поляковою, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається...".