Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в білому топі і джинсах перетворилася на бунтарку

Артистка є не тільки співачкою, але ще і моделлю, актрисою, підприємцем і з недавніх пір представником власного косметичного бренду. Зірка дуже пишається тим, що їй вдалося створити косметику, яка буде працювати на омолодження.

І хоча в мережі сумніваються, що досягнутий ефект Лопес був отриманий природним шляхом – без уколів ботокса і філерів, багато хто не перестають дивуватися красі зірки в принципі. Спеціально для того, щоб привернути увагу до себе і показати фігуру в кращому вигляді, Лопес знялася лише в білому міні ТОПі вільних джинсах-бойфрендах і спущеній кофті.

Завдяки провокативній позі, 51-річна знаменитість змогла продемонструвати підкачаний прес. Настільки акуратна і блискуча фігура для Лопес є також предметом гордості, адже їй вдається успішно тримати форму в будь-якому віці.

Відзначимо, головна концертна "фішка" зірки в її танцювальних елементах, які вона використовує, паралельно виконуючи свою пісню і вражаючи розтяжкою заодно. Лопес також не скромничає, вибираючи для концертів відкриті і максимально зручні костюми з блискітками і вирізами на сідницях і декольте.

Ролик з Лопес, що йде після пісні, отримав також безліч коментарів із захопленням:

«У цей момент я б плакав ... Не йди 😩😩😂; ця дівчинка може розбити серце💚💚; Я тебе відчуваю, я теж плакав по цій частині😂 а тепер рухайте стегнами🥺❤️; Цей наряд😩🔥🔥; мене теж дратує цей наряд, капець🤩😫🔥; Вам потрібно двоє, мати гарну сукню, і ви будете виглядати гарніше; Ти що, зовсім рздетая? Не виглядаєш професійно!».

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