Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белом топе и джинсах превратилась в бунтарку

Артистка является не только певицей, но еще и моделью, актрисой, предпринимателем и с недавних пор представителем собственного косметического бренда. Звезда очень гордится тем, что ей удалость создать косметику, которая будет работать на омоложение.

И хотя в сети сомневаются, что достигнутый эффект Лопес был получен естественным путем – без уколов ботокса и филлеров, многие не перестают удивляться красоте звезды в принципе. Специально для того, чтобы привлечь внимание к себе и показать фигуру в лучшем виде, Лопес снялась лишь в белом мини топе свободных джинсах-бойфрендах и спущенной кофте.

Благодаря провокативной позе, 51-летняя знаменитость смогла продемонстрировать подкачанный пресс. Столь аккуратная и блестящая фигура для Лопес является также предметом гордости, ведь ей удается успешно держать форму в любом возрасте.

Отметим, главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил также множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал ... Не уходи 😩😩😂; эта малышка разобьет вам сердце💚💚; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂 а теперь двигайте бедрами🥺❤️; Этот наряд😩🔥🔥; меня тоже злит этот наряд, капец🤩😫🔥; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем раздетая? Не выглядишь профессионально!».

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