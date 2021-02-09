У ніч на вівторок, 9 лютого, в Івано-Франківській області сміттєвоз на швидкості протаранив мікроавтобус з людьми

Як передає Рoliteka.net, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в області на своїй сторінці в Facebook.

Аварія сталася на автодорозі державного значення Н-10 в селі Павлівка близько 23:30, "Мерседес Бенц Спринтер", яким керував водій 1974 р. н., зіткнувся "Мерседес Бенц Атео" під керуванням водія 2001 р. н.

На місці арарії залишилася буквально купа металу.

В результаті ДТП загинули дві людини, число травмованих встановлюється.

На місці події працювали рятувальники, медики, поліція і слідчо-оперативна група, яка повинна встановити всі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на міжнародній дорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю маршрутки і снігоочисної машини, постраждали три людини. Як зазначають у поліції, за зовнішніми ознаками обидва водії були тверезі.

Двом рпасажирам медики "швидкої" надали допомогу на місці. Ще одного пасажира доставлено до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження. Судячи зі знімків машини потрощило некруто.

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