В ночь на вторник, 9 февраля, в Ивано-Франковской области мусоровоз на скорости протаранил микроавтобус с людьми

Как передает Рoliteka.net, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области на своей странице в Facebook.

Авария произошла на автодороге государственного значения Н-10 в селе Павловка около 23:30, "Мерседес Бенц Спринтер", которым управлял водитель 1974 г.р., столкнулся "Мерседес Бенц Атео" под управлением водителя 2001 г.р.

На месте арарии осталась буквально груда металла.

В результате ДТП погибли два человека, число травмированных устанавливается.

На месте происшествия работали спасатели, медики, полиция и следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее на международной дороге Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины, пострадали три человека. Как отмечают в полиции, по внешним признакам оба водителя были трезвые.

Двум рпассажирам медики "скорой" оказали помощь на месте. Еще один пассажир доставлен в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения. Судя по снимкам машины потрощило всмятку.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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