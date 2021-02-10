Відома модель Ебі Ретчфорд посвітила своїми запаморочливими об'ємами в одних трусиках
Зірка виблискує формами, якими пишається і спокушає ними шанувальників, пише Politeka.net. Користувачі мережі не в силах встояти перед розкішною брюнеткою і регулярно згадують гарячі образи.
Цього разу в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому модель позує в одних трусиках.
Ретчфорд стиснула бюст руками. Великі груди навряд чи вдалося приховати - пишні принади так і притягували погляд.
Красуня одягла крихітні трусики, що підстрибнули вище стегон.
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Плоский животик і тонка талія з пишними стегнами - все це захоплювало не менше, ніж інші форми зірки.
Модель розпустила волосся, які акуратною хвилею лягли набік. Вона посміхалася і поводилася в кадрі невимушено.
При цьому в руках Ебі тримала фотоапарат.
У такому вигляді знаменитість позувала біля вікна.
За кілька годин пост зібрав всього понад 100 лайків, адже група тільки набирає популярність.
"Фантастична", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд народилася у багатодітній родині і була п'ятою дитиною з семи. Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.
У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу.
Ебі змінила багато професій, паралельно викладаючи свої фото в соцмережі. В результаті вона привернула увагу, і її кар'єра стала рости.
Зараз на її сторінку в Instagram підписані 9,1 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд прикувала до себе погляди, "впустивши" бюст з декольте
А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд грайливо покрутилася перед камерою, хвалячись своєю спокусою в мікро-бікіні
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