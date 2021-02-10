Відома модель Ебі Ретчфорд посвітила своїми запаморочливими об'ємами в одних трусиках

Зірка виблискує формами, якими пишається і спокушає ними шанувальників, пише Politeka.net. Користувачі мережі не в силах встояти перед розкішною брюнеткою і регулярно згадують гарячі образи.

Цього разу в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому модель позує в одних трусиках.

Ретчфорд стиснула бюст руками. Великі груди навряд чи вдалося приховати - пишні принади так і притягували погляд.

Красуня одягла крихітні трусики, що підстрибнули вище стегон.

Плоский животик і тонка талія з пишними стегнами - все це захоплювало не менше, ніж інші форми зірки.

Модель розпустила волосся, які акуратною хвилею лягли набік. Вона посміхалася і поводилася в кадрі невимушено.

При цьому в руках Ебі тримала фотоапарат.

У такому вигляді знаменитість позувала біля вікна.

За кілька годин пост зібрав всього понад 100 лайків, адже група тільки набирає популярність.

"Фантастична", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд народилася у багатодітній родині і була п'ятою дитиною з семи. Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.

У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу.

Ебі змінила багато професій, паралельно викладаючи свої фото в соцмережі. В результаті вона привернула увагу, і її кар'єра стала рости.

Зараз на її сторінку в Instagram підписані 9,1 мільйона користувачів мережі.

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