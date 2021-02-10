Известная модель Эби Рэтчфорд посветила своими головокружительными объемами в одних трусиках

Звезда сверкает формами, которыми гордится и соблазняет ими поклонников, пишет Politeka.net. Пользователи сети не в силах устоять перед роскошной брюнеткой и регулярно вспоминают горячие образы.

В этот раз в одной из фан-групп опубликовали снимок, на котором модель позирует в одних трусиках.

Рэтчфорд сжала бюст руками. Большую грудь едва ли удалось скрыть - пышные прелести так и притягивали взгляд.

Красотка надела крохотные трусики, подпрыгнувшие выше бедер.

Плоский животик и тонкая талия с пышными бедрами - все это восхищало не менее, чем другие формы звезды.

Модель распустила волосы, которые аккуратной волной легли набок. Она улыбалась и вела себя в кадре непринужденно.

При этом в руках Эби держала фотоаппарат.

В таком виде знаменитость позировала у окна.

За несколько часов пост собрал всего более 100 лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Фантастическая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд родилась в многодетной семье и была пятым ребенком из семи. Красотка равнялась на своего старшего брата, который снимался в рекламе Calvin Klein.

В 20 лет модель приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, но дошла только до полуфинала.

Эби сменила много профессий, параллельно выкладывая свои обжигающие фото в соцсети. В результате она привлекла внимание, и ее карьера стала расти.

Сейчас на ее страницу в Инстаграм подписаны 9,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Эби Рэтчфорд приковала к себе взгляды, "выронив" бюст из декольте

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