Известная модель Эби Рэтчфорд посветила своими головокружительными объемами в одних трусиках
Звезда сверкает формами, которыми гордится и соблазняет ими поклонников, пишет Politeka.net. Пользователи сети не в силах устоять перед роскошной брюнеткой и регулярно вспоминают горячие образы.
В этот раз в одной из фан-групп опубликовали снимок, на котором модель позирует в одних трусиках.
Рэтчфорд сжала бюст руками. Большую грудь едва ли удалось скрыть - пышные прелести так и притягивали взгляд.
Красотка надела крохотные трусики, подпрыгнувшие выше бедер.
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Плоский животик и тонкая талия с пышными бедрами - все это восхищало не менее, чем другие формы звезды.
Модель распустила волосы, которые аккуратной волной легли набок. Она улыбалась и вела себя в кадре непринужденно.
При этом в руках Эби держала фотоаппарат.
В таком виде знаменитость позировала у окна.
За несколько часов пост собрал всего более 100 лайков, ведь группа только набирает популярность.
"Фантастическая", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд родилась в многодетной семье и была пятым ребенком из семи. Красотка равнялась на своего старшего брата, который снимался в рекламе Calvin Klein.
В 20 лет модель приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, но дошла только до полуфинала.
Эби сменила много профессий, параллельно выкладывая свои обжигающие фото в соцсети. В результате она привлекла внимание, и ее карьера стала расти.
Сейчас на ее страницу в Инстаграм подписаны 9,1 миллиона пользователей сети.
Напомним, Эби Рэтчфорд приковала к себе взгляды, "выронив" бюст из декольте
А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд игриво покрутилась перед камерой, хвастаясь своим соблазном в микро-бикини
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила "драгоценностями" в тесном купальнике и раззадорила фантазию