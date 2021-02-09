Відома голлівудська актриса Сальма Хайєк захопила фігуркою під час купання

Як пише Politeka.net, Сальма Хайек завжди захоплювала своєю фігуркою і пишними формами. У свої 54 роки зірка Голлівуду все ще залишається в бездоганній формі, що доводять її яскраві знімки в Instagram-акаунті.

Однією з таких фотографія став соковитий кадр з актрисою, що демонструє її в басейні. Зірка насолоджується купанням в теплій прозорій воді і самозабутньо віддається її владі. Вона позує в відрядному купальнику, звабливо прогнувши спинку і трохи відкинувшись назад.

Сальма Хайек виглядає просто чудово в чорному купальнику з бахромою, який не тільки вигідно відтіняє її смагляву шкіру, але і красиво підкреслює соковиті пружні груди та обтягує тонку талію. Від руху Сальми у воді тонкі бретелі натягнулися ще більше, підкресливши округлість її "принад" і їх досить значний розмір.

Поки актриса плавала у воді, сонячні промені зігрівали тіло і пестили ідеальне личко без тіні вікових змін. Сальма навіть закрила очі від насолоди, а на її обличчі красувалася легка безтурботна посмішка, відчуваючи ніжні дотики води до свого тіла.

Шанувальники Сальми Хайек побачивши улюбленої зірки в настільки соковитому ракурсі прийшли в повний захват від знімка, про що написали в своїх коментарях до публікації.

"Ідеальна", "Неймовірна, справжня богиня!", "Виглядаєш чудово"," Прекрасна","Красуня", "Ти така красуня, що твоя зовнішність не потребує слів", "Дивовижна", "Ти убила мене, о, жінко", - написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, непередбачувана Сальма Хайєк приспустила одяг, похвалившись своїми "обновками": "Ого, такі великі!"

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