Известная голливудская актриса Сальма Хайек удивила своими танцевальными способностями

Сальма Хайек славится своей красотой и талантом, а также неиссякаемой энергией и жизнерадостностью. В своем Instagram актриса показала достойный пример юным девушкам и станцевала для поклонников зажигательный танец, пишет Politeka.net.

54-летняя Сальма Хайек еще способна заткнуть за пояс даже юных девушек, ведь в своем возрасте звезда остается не только востребованной актрисой со стройной фигуркой, но и обладает большим запасом энергии. На коротких видеороликах, которые она показала в соцсети, звезда самозабвенно двигается в такт зажигательной музыке в компании мужчин и восхищает публику своими экспрессивными танцами.

На видео Сальма Хайек предстала в длинном ассиметричном платье черного цвета с огромным выкатом на груди, которую прикрывала полупрозрачная белая кофточка с рукавами. Наряд актрисы дополнили грубые черные ботинки на шнуровке, а в довершении своего бунтарского образа голливудская звезда завязала из своих темных волос два низких небрежных хвоста. От активных движений Сальмы непослушные пряди выбились из прически и она стала напоминать фанатам знаменитую Беллатрису Лестрейндж из фильмов о Гарри Поттере.

В кадре стройная Сальма Хайек ритмично двигается под музыку, вертя бедрами и размахивая руками в разные стороны. По мимике видно, что актриса веселится и танец ей очень нравится, поэтому в следующем ролике актриса, окончательно отдавшись настроению, поразила динамичным, но коротким танцем "мальчика с рюкзачком", чем окончательно привела поклонников в искренний восторг.

"Ты родилась королевой", "Обожаю эти ботинки!", "Беллатриса?", "Вау, замечательная", "Танец "мальчик-рюкзак" во 2-м видео действительно меня заводит", "Ты удивительная!", "Крутые движения", "Люблю тебя @salmahayek, ты как всегда потрясающая и красивая", "Замечательная мамочка", "Мне нравится твоя энергия, ты всегда такая живая и позитивная",- написали поклонники Сальмы в своих комментариях к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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