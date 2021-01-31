Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в платье с неприличными вырезами показала всю себя

Популярная исполнительница привыкла будоражить внимание публики при помощи своих стильных нарядов и необычных дизайнерских ходов. Так, звезда на сцене носит намеренно открытые костюме, платья из блесток и короткие шорты с сеточкой. Чтобы одежда не сковывала движения, Лопес выбирает наряды именно с пикантными акцентами.

Как видно на одном из фан-фото, также Лопес не боится показаться дерзкой. В платье с вырезами выше бедер ей удалось блеснуть стройными ногами и без смущения подчеркнуть, что для такого смелого наряда белье ей не потребуется.

Стоит отметить также, что обычно делая акцент на плечи и декольте, Дженнифер Лопес также умело выстраивает женственный и сексуальный силуэт «песочные часы». В этот же раз акцент находится именно на бедрах. 51-летняя звезда все еще может привлечь внимание к себе благодаря спорту, поэтому ее загорелые ноги выглядят в платье с камнями просто великолепно.

Отметим, Лопес занимается спортивными и латиноамериканскими танцами, а в прошлом году для участия в съемках фильма «Стриптизерши» она даже училась танцам на пилоне. Теперь на выступлениях Лопес уделяет внимание растяжке и акробатичным трюкам.

На одном из фото видно, как Лопес раскованно сидит на стуле и сверкает достоинствами с расставленными ногами и смелой улыбкой. Провокативная поза не оставила фанатов в сторонне.

«🤮 ты меня разочаровываешь;Всем бы в таком возрасте быть такими как Дженифер👍; это нереальное божественное чудо; Хватит вилять хвостом; Это же не пляж!;Мне это нравится; Маленькая вещь, маленькое бикини на сцене?; огненная дива; Ты мне нравишься ❤️; такая поза только для опасных; ну это слишком уже, зачем так сидеть, сдвиньте ноги».

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