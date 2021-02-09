Известная голливудская актриса Сальма Хайек восхитила фигуркой во время купания

Как пишет Politeka.net, Сальма Хайек всегда восхищала своей фигуркой и пышными формами. В свои 54 года звезда Голливуда все еще остается в безупречной форме, что доказывают ее яркие снимки в Instagram-аккаунте.

Одной из таких фотография стал сочный кадр с актрисой, демонстрирующий ее в бассейне. Звезда наслаждается купанием в теплой прозрачной воде и самозабвенно отдается ее власти. Она позирует в сдельном купальнике, маняще прогнув спинку и немного откинувшись назад.

Сальма Хайек выглядит просто превосходно в обтягивающем тонкую талию черном купальнике с бахромой, который не только выгодно оттеняет ее смуглую кожу, но и красиво подчеркивает сочную упругую грудь. От движения Сальмы в воде тонкие бретели натянулись еще больше, подчеркнув округлость ее "прелестей" и их весьма внушительный размер.

Пока актриса плавала в воде, солнечные лучи согревали тело и ласкали идеальное личико без тени возрастных изменений. Сальма даже закрыла глаза от наслаждения, а на ее лице красовалась легкая безмятежная улыбка, чувствуя нежные прикосновения воды к своему телу.

Поклонники Сальмы Хайек при виде любимой звезды в столь сочном ракурсе пришли в полный восторг от снимка, о чем написали в своих комментариях к публикации.

"Идеальная", "Невероятная, настоящая богиня!", "Выглядишь великолепно", "Прекрасная", "Красотка", "Ты такая красотка, что твоя внешность не нуждается в словах", "Удивительная", "Ты сразила меня, о, женщина",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, непредсказуемая Сальма Хайек приспустила одежду, похваставшись своими "обновками": "Ого, такие большие!"

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