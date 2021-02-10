Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, блиснула вигинами в нижній білизні

Зірка інтернету підкорила своїми соковитими формами в красивій білизні, передає Politeka.net. Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого.

На одному з останніх знімків в Instagram Гюль позувала в зеленій мереживній білизні. Від образу просто дух перехоплювало.

Модель одягла маленький ліфчик, який підняв бюст, впившись бретельками в шкіру.

Зелений мереживний поясок підкреслив талію й надав образу якоїсь ніжності.

Бахарі також одягла крихітні трусики, які обтягнули пишні стегна. Зірка відставила стегно, блиснувши зовсім нехудими ніжками.

Модель прибрала гладке волосся назад, випустивши біля обличчя два хвилястих пасма. Яскравий макіяж з темними тінями й блискучими губами завершив образ.

За сім годин пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень, адже не захоплюватися їй просто неможливо.

"Мій кумир", - написав користувач мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі народилася в Туреччині.

Після вступу в Темплський університет, де вона вивчала Міжнародний бізнес і фінанси, брюнетка випадково потрапила в студентський модний блог. Після цього слава про неї рознеслася інтернетом.

Красуню помітили агентства, які запрошували її на різні зйомки. Зараз Гюль - амбассадор відомих брендів, а її сторінка в Instagram набирає популярність щодня.

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