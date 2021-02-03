Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в горячем образе

На фото Бахари позировала в прозрачном кружевном белье. Звезда стояла у стенки, а волосы оставила распущенными. Гюль смотрела в камеру, а в руке держала букет цветов, который похож на мишку. Кадр вышел очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"14 дней Валентина", - подписала лаконично звезда фото.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая любовь тебе", "Прекрасно", "Соблазнительная русалка", "Очень мило", "Горячая и соблазнительная красотка, милая", "Оглушающая", "Безумно красивая", "Девушка моей мечты", "Горячая и полная гламура", "выглядит так соблазнительно и жарко в белом лифчике", "Омг, вау, такая потрясающая, красивая, такая очень, очень горячая", "Божественно обжигаешь", "Белье для жены".

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