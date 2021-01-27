Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, повеселилась на отдыхе в платье с вырезом



Смуглолицая модель с необычной внешностью каждый день старается показывать в Инстаграм новые фото и видео со своих фотосессий. Так как Гюль рекламирует модные наряды, у себя в Инстаграм она публикует фото из посещений клубов, баров и ресторанов, отмечая свой «образ дня» и каждый раз новый.

В этот раз модель позировала в крошечном платье коричневого цвета со светлыми полосами на бердах и рукавах. Такого же оттенка шнуровка была сделана и на бюсте модели, которая соблазнительно демонстрировала достоинства.

Из-за того, что у модели шестой размер, она выглядела весьма провокативно –скрыть такие формы в открытом вырезе просто невозможно. Вечерний макияж с акцентом на пухлые губы и простая укладка завершили новы образ красотки.

«Мне это нравится, ты выглядишь невероятно ❤️🌹; Прекрасный 🌹🌹и манящий 💞; очень красиво; Ты прекрасно выглядишь 🔥; Она потрясающая🔥 крупно и горячо; ... Признать пора, что она Блаженна🙏 и отличается от остальных💯; очень горячая богиня🌹; Гламурная красота! 💗; Какой наряд👌🤩🤩; Любите свои глаза и брови !!! 💕👀».

И хотя девушка не пересекает черту и не устраивает съемки в белье, ее вид в платьях с глубокими декольте не менее привлекательный и смелый.

К примеру, в черном платье из натуральных тканей и с вырезом на бюсте Бахари выглядела более чем соблазнительно.

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