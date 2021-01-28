Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя во время отдыха

На фото звезда позирует в смелом платье с большим декольте и без белья. Бахари оставила волосы распущенными, взявшись за них одной рукой. Девушка сидела за столиком в заведении, поэтому дополнила образ ярким мейкапом, благодаря чему снимок вышел еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Вставьте сюда текст рэп-песни о нобу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень хорошо открой свой", "Великолепная", "Мне нравится этот образ", "Каждый дюйм гламура и жара", "Какой наряд", "Ты прекрасно выглядишь", "Любите свои глаза и брови !!", "Очаровательная красота", "Признать, что она благословенна и отличается от остальных", "Красивое лицо", "Единственное, что можно добавить - это ваша наивность, ваша красота".

Мы сообщали, что турецкая модель Гюль Бахари вскружила формами в боди.

Гюль позировала в красивом белье с длинными рукавами и смелым декольте.

Звезда сверкнула пышным бюстом, который выставился из выреза. Грудь, казалось, сейчас полностью выставится наружу.

Напомним, турецкая Кардашьян без белья и стыда вывалила свои "бомбочки" прямо на стол

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