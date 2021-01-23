Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, рассказала об огнях

На фото красотка позирует в шикарном платье, сидя за столиком. Наряд был с открытыми плечами и большим декольте и как можно заметить, Бахари не надевала белье. Гюль без стыда хвасталась пышынм бюстом, который совсем ничем не прикрывала. Волосы у модели остались распущенными, а образ звезда дополнила ярким мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ваш фотограф счастливый человек, он может смотреть на это в жизни", "Прекрасные и манящие", "Великолепная дива", "Абсолютно красиво", "Привет, всегда очень красивая и очень соблазнительная и очень чувственная супер красивая", "Но все равно ты будешь выглядеть чертовски шикарно, детка", "Красивая в черном с красивыми глазами", "Ты становишься красивее с каждым днем, как черт возьми".

Сообщалось, популярная модель Гюль Бахари решила устроить насыщенную тренировку в спортзале.

Девушка в Инстаграм показала, как тренируется в спортзале и покрутила ягодицами на камеру. В ярко-оранжевом костюме девушка повернулась спиной к камере и подчеркнула тем самым примечательные изгибы фигуры.

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