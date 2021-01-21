Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, сменила образ и показала новую себя

Модель привыкла показывать новую себя каждый раз после смены имиджа ради рекламных съемок, при этом на вечеринках и во время похода в ресторан Бахари тоже не мелочится. Девушке очень нравится преображаться и удивлять дизайнерскими вещами.

На ее фигуре даже скромный наряд превращается в откровенный. Из-за шестого размера бюста Гюль каждый раз соблазняет фанатов провокативным видом. И хотя девушка не пересекает черту и не устраивает съемки в белье, ее вид в платьях с глубокими декольте не менее привлекательный и смелый.

В черном платье из натуральных тканей и с вырезом на бюсте Бахари выглядела более чем соблазнительно. Вот что пишут в сети:

«Взять ее на первое свидание опасно; Отлично; Твои волосы, твое лицо, твое тело меня провоцирует; Привет красавица ❤️; Очень красиво; Держите мячики при себе; Ты хорошо выглядишь. Красивый наряд ❤️; Прекрасный и манящий образ; Моя красавица 😍; Супер милая картинка люблю тебя».

Дома же девушка удивляет личными селфи, на которых позирует либо в белье, либо в боди оригинального дизайна. На фан-аккаунте был опубликован один из таких снимков – на фото Гюль позировала в пудровом боди с глубоким декольте.

Сидя на диване, Бахари удалось показать не только роскошные длинные локоны и новый «лук», но еще и озадачить фигурой. Поклонники снова заметили, что девушка продолжает набирать вес и ее бедра не заметить просто невозможно.

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