Популярная модель Гюль Бахари, также известная как турецкая Ким Кардашьян, решила устроить насыщенную тренировку в спортзале

Популярная модель стала известной после того, как начала принимать участие в различной рекламе одежды. Причем Гюль решила обращать внимание к себе при помощи платьев с глубокими декольте и костюмов, а не привычной рекламы Инстаграм-моделей, показывающих белье.

Смуглая красотка с длинными локонами привыкла к комплиментам, однако в последнее время пользователи все чаще замечали, что знаменитая красавица активно набирает вес и ее просто не узнать по фигуре, которая стала в два раза больше за последние три года.

Заметила это и сама Гюль, поэтому недавно в разделе Стори в Инстаграм девушка показала, как тренируется в спортзале и покрутила ягодицами на камеру. В ярко-оранжевом костюме девушка повернулась спиной к камере и подчеркнула тем самым примечательные изгибы фигуры.

Примечательно, что модель подбирает наряды, которые могли бы удивить фанатов. Гюль надевает только то, что выразит ее бедра или бюст в удачном свете. Темноволосая модель выбирает какой-то один акцент и в этот раз она обратила внимание на пышные бедра.

Таккже в черном костюме с глубокими вырезами Бахари сверкнула достоинствами и не забыла покрутить ягодицами на камеру.

«Хорошо выглядишь в этом черном 🖤; Модель?; Кажется тут прибавилось много новых кг🔥 эти бедра из космоса видно🔥Оооо, вы совершенно добры, невероятно красивые изгибы этого тела - это очень приятно, как отполированные. Милая; Вы просто совершенство в лучшем виде 👍; Безупречная красота 😍❤️; Лучшая девушка; Королева👸; Как всегда шикарно🔥😘; Ракета🌺; Очень красиво. Браво❤».

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