Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и поразила дерзостью

На фото Гюль позирует в топе, который расстегнула, и штанах. Звезда сидела у окна и смотрела в объектив камеры. Волосы у модели были собраны назад, а сама Бахари немного нагнулась вперед, хвастаясь пышным бюстом, который так и вырывался на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Позвони мне, отродье", - подписала звезда фотографию.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Получи это, девочка. Такая красивая", "Принцесса", "Да, красные губы так хорошо смотрятся на тебе !!", "Великолепно абсолютно идеально", "Красивая женщина", "Ее красота всегда в центре внимания", "Вау, так потрясающе, красиво, так очень, очень жарко, соблазнительно", "Красивый малыш", "великолепная красота", "Вы символ красоты", "Отличные ягодицы и бюст, невозможно оторвать взгляд от них".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в белье с неоном показала пышную фигуру.

Как видно, звезда поправилась, но это сделало ее еще больше похожей на Кардашьян, считают фанаты. Яркий вечерний макияж, как всегда, дополнил ее образ дня.

Напомним, томная турецкая Кардашьян показала настоящую страсть в красном белье

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