Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала про игры

На фото красотка в обтягивающем блестящем платье с большим разрезом, который был до бедра. Но Гюль это совсем не смущало, ведь девушка любит добавить немного пикантности образу. Волосы у Бахари были собраны в хвост, за который звезда взялась рукой. Снимок получился эффектным и будоражащим, ведь модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не можешь играть со мной, ты можешь играть только с собой", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Так мило", "Потрясающая красота", "Супер красивая мода", "Омг, вау, такая потрясающая, красивая, такая очень, очень горячая, соблазнительная", "Шоколадная леди", "Но я бы никогда не стал играть с тобой!", "Потрясающе", "Отправить это миру, он должен оценить эту красоту".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари озадачила заметно располневшей фигурой.

В этот раз Бахари подчеркнула довольно крупные ягодицы благодаря персиковому спортивному костюму.

Повернувшись спиной к камере, девушке удалось тем самым показать фигуру с выгодного ракурса в узких лосинах с имитацией линии белья и коротком топе на резинке.

Напомним, турецкая Кардашьян невинно распахнула наряд, заворожив объемами без белья

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