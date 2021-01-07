Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала грудь в декольте

Звезда впечатляет образами, которые достойны особого внимания, пишет Politeka.net. Модель в этот раз предстала в узком черным платье с необычным декольте.

Модель позировала в наряде, который обтянул ее совершенства, выделив пышные бедра.

Пикантный вырез в районе грудей, оголял самые сочные места. Полосочки в стразах переплетались посередине, тем самым удерживая темную ткань на груди.

Модель распустила длинные шелковые волосы и дополнила образ макияжем с акцентом на ресницы и пухлые глаза.

"Надеюсь, сегодня все в безопасности 💗", - написала Гюль.

За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятного, ведь она, действительно, этого достойна.

"Аппетитная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари родом из Турции. Девушка случайно прославилась в соцсетях, ведь внешность и схожесть с Ким Кардашьян не могли остаться незамеченными.

Семья красотки переехала в США, где ее отец смог заработать состояние. Девушка училась в Темпльском университете, изучая международный бизнес и финансы.

На первом и втором курсах она работала фитнес-тренером и уже хорошо зарабатывала.

Красотка случайно попала в студенческий модный блог, где ее и заметили агентства.

Карьера красотки стала стремительно расти и сейчас она - амбассадор известных брендов. В инстаграм на Гюль подписаны 310 тысяч пользователей сети.

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