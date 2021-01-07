Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала грудь в декольте
Звезда впечатляет образами, которые достойны особого внимания, пишет Politeka.net. Модель в этот раз предстала в узком черным платье с необычным декольте.
Модель позировала в наряде, который обтянул ее совершенства, выделив пышные бедра.
Пикантный вырез в районе грудей, оголял самые сочные места. Полосочки в стразах переплетались посередине, тем самым удерживая темную ткань на груди.
Модель распустила длинные шелковые волосы и дополнила образ макияжем с акцентом на ресницы и пухлые глаза.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума
Отец до последнего не терял надежду: тело пропавшего парня нашли на свалке Харьковщины
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
"Вечно беременная": 42-летняя украинка родила 18-го ребенка, поразив даже врачей, уникальные кадры
"Надеюсь, сегодня все в безопасности 💗", - написала Гюль.
За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятного, ведь она, действительно, этого достойна.
"Аппетитная", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари родом из Турции. Девушка случайно прославилась в соцсетях, ведь внешность и схожесть с Ким Кардашьян не могли остаться незамеченными.
Семья красотки переехала в США, где ее отец смог заработать состояние. Девушка училась в Темпльском университете, изучая международный бизнес и финансы.
На первом и втором курсах она работала фитнес-тренером и уже хорошо зарабатывала.
Красотка случайно попала в студенческий модный блог, где ее и заметили агентства.
Карьера красотки стала стремительно расти и сейчас она - амбассадор известных брендов. В инстаграм на Гюль подписаны 310 тысяч пользователей сети.
Напомним, пышногрудая турецкая Кардашьян поздравила поклонников неприлично глубоким декольте
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян в прозрачных кружевах поманила в уютную кровать
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян пленила пышной красотой, дерзко приспустив платье