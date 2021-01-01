Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала откровенное декольте и поздравила всех с Новым годом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бахари в соцсети.
Так, модель разместила в своем аккаунте сторис, на которой она позирует в платье черного цвета с откровенным декольте с камнями.
"С Новым годом всех!" - подписала она свое новое фото.
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Автобус с украинцами слетел с трассы: первые подробности и кадры фатальных последствий
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
Внезапно оборвалась жизнь парня из Книги рекордов Гиннесса, чем он прославился: "Очень жалко..."
Для празднования Нового года модель выбрала традиционно очень яркий образ. Кроме смелого платья с блестящими камнями на декольте, на девушке можно увидеть накладные ресницы, густо накрашенные глаза и румяна. Она также подчеркнула макияжем свои пухлые губы.
Ранее сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари порадовала образом в модном бархатном платье.
Как видно, в черном бархатном платье в пол со спущенными рукавами модели удалось подчеркнуть бюст шестого размера и также сделать акцент на тонкой талии. Яркий макияж и простая прическа с распущенными локонами завершили ее образ.
В комментариях модель засыпали комплиментами.
"Невероятная красота", "Какая ты красивая", "Прекрасные формы", "Очень красивый макияж и платье", "Платье тебе очень идет", "Ты просто бомба", - писали под фото.
Напомним, Турецкая Кардашьян соблазнительно присела и заставила платье трещать по швам
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян пленила своей пышной гордостью в бесстыдном декольте