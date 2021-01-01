Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала откровенное декольте и поздравила всех с Новым годом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бахари в соцсети.

Так, модель разместила в своем аккаунте сторис, на которой она позирует в платье черного цвета с откровенным декольте с камнями.

"С Новым годом всех!" - подписала она свое новое фото.

Для празднования Нового года модель выбрала традиционно очень яркий образ. Кроме смелого платья с блестящими камнями на декольте, на девушке можно увидеть накладные ресницы, густо накрашенные глаза и румяна. Она также подчеркнула макияжем свои пухлые губы.

Ранее сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари порадовала образом в модном бархатном платье.

Как видно, в черном бархатном платье в пол со спущенными рукавами модели удалось подчеркнуть бюст шестого размера и также сделать акцент на тонкой талии. Яркий макияж и простая прическа с распущенными локонами завершили ее образ.

В комментариях модель засыпали комплиментами.

"Невероятная красота", "Какая ты красивая", "Прекрасные формы", "Очень красивый макияж и платье", "Платье тебе очень идет", "Ты просто бомба", - писали под фото.

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