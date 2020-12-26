Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в модном белье

Привлекательная модель привыкла брать участие в фотосессиях в определенном стиле. Девушка рекламирует модные наряды, поэтому она старается показывать самые лучшие образы в «полной готовности» - с ярким макияжем, множеством аксессуаров и не скрывая свое тело.

При этом Гюль не пересекает черту и не хвастается пышным бюстом шестого размера перед камерами. Во всех платьях Бахари всегда есть открытое декольте, но далее девушка старается скрыть лишнее. В этот раз на фан-аккаунте новое фото порадовало фанатов, ведь позировала Бахари на нем в одном белье.

Черная комбинация с белыми лямками привлекла внимание пользователей, ведь в таком виде девушка ничего не скрыла:

«божественный и огненный шоколад, все твое 🔥 что ты провоцируешь и очаровываешь меня 🔥; Великолепная девушка 🔥; Самая красивая женщина в мире; Где тебя может встретить старомодный мужчина, классно🌹; Главная достопримечательность; Моя любимая картинка; На самом деле ты девочка Барби👌; Удивительно великолепно; Выглядит красивое и чувственное тело».

До этого Бахари примерила бежевую блузку укороченной длинны, но с привычным открытым декольте. Шестой размер бюста модель скрывать не любит и акцент на достоинствах делает весьма без комплексов. Несмотря на это, в остальном Гюль не перебарщивает и не хвастается фигурой в бикини, как это делают многие фитнес-модели.

Поклонники любят образы звезды, которая к тому же каждый раз позирует в чем-то новый и подает идеи для «луков дня». Броский макияж и распущенные волосы также стали фишкой образа Бахари.

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