Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в темно-бордовом платье с трудом прикрыла достоинства

В этот раз модель решила подчеркнуть свои выдающиеся достоинства простым, но очень стильным платьем. Благодаря сочетанию неестественно тонкой талии, пышных бедер и бюста шестого размера Бахари фактически в любом наряде выглядит соблазнительно.

Бордовое мини-платье с глубоким декольте и тонкими лямками из силикона идеально село на фигуре девушки. Чтобы сделать акцент в своем образе, Бахари также надела пояс с цепочкой и распустила длинные локоны. Для вечернего лука Гюль также традиционно выбрала яркий макияж и подчеркнула глаза темными оттенками теней.

Выставив грудь на показ довольно открыто, чего как правило старается не делать, модель получила множество комплиментов:

«Очень странно, не могу оторваться; Милашка; Красивый наряд; Это вода, это просто фонтан из соблазна💧💚; Совершенно капает !!!! Удивительная картинка! 🔥; Красивое тело❤️ душа нараспашку❤; прекрасно выглядит!; твоя кукла ❤️ вы будто не живая; Красивая девушка в красивом платье; Выглядит так мило и красиво; никто не оторвет и взгляда от этих форм».

Мы также писали, что Гюль не пересекает черту и не хвастается пышным бюстом шестого размера перед камерами. Во всех платьях Бахари всегда есть открытое декольте, но далее девушка старается скрыть лишнее. В этот раз на фан-аккаунте новое фото порадовало фанатов, ведь позировала Бахари на нем в одном белье.

Черная комбинация с белыми лямками привлекла внимание пользователей, ведь в таком виде девушка ничего не скрыла.

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