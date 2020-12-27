Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, сверкнула бюстом в очень соблазнительном вырезе

Звезда будоражит фантазии поклонников своими формами в нарядах, от которых просто нереально оторваться, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в платье, обтянувшем ее шикарные грудь и бедра.

Модель позировала на диване, посветив идеальными формами.

Гюль заворожила своими "персиками", выставившимися из глубокого декольте наряда. Пышный бюст стал акцентом, казалось бы, простого черного платья.

Благодаря ткани стала видна стройная талия, а округлы бедра - кружат голову.

Звезда смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Губы модели были приоткрыты, и она немного улыбалась.

В руке звезда держала свой длинный хвост.

За восемь часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону горячей красотки много приятных комментариев.

"Обжигающий гламур", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари позировала возле елочки, можно сказать, став настоящим новогодним сюрпризом.

Модель была в наряде с большим вырезом сбоку, в результате которого на глаза попали тонкая талия и часть пышной груди.

Кроме того, было видно, что звезда не надела ни лифчика, ни трусиков, что придавало снимку особой пикантности.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари, избавившись от белья, позировала в соблазнительной позе с задранными к верху руками. А поскольку красотка, в добавок к этому, приспустила штаны, ее формы можно было рассмотреть во всей красе.

«Категория тела – дива», - коротко говорится в подписи.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

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