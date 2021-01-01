Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в черном прозрачном белье с кружевами. Девушка сидела на розовой кровати и хвасталась пикантным видом. Волосы у Бахари были распущенными, а образ Гюль дополнила ярким мейкапом. Кадр получился очень пикантным и соблазнительным. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты скучал по мне?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая невероятно красивая милая и соблазнительная, моя великолепная королева", "Выглядит подло", "Горячая, как лава!", "Великолепная королева", "Ты выглядишь просто феноменально", "Мне всегда не хватало такого прекрасного ангела, как ты", "Какая ты вкусная, красивая, я тебя люблю", "Врум Врум, потрясающе великолепна", "Просто поселись, тогда мне никогда не придется скучать по тебе!".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари порадовала образом в модном бархатном платье.

Как видно, в черном бархатном платье со спущенными рукавами модели удалось подчеркнуть бюст шестого размера и также сделать акцент на тонкой талии. Яркий макияж и простая прическа с распущенными локонами завершили ее образ.

Напомним, турецкая Кардашьян соблазнительно присела и заставила платье трещать по швам

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