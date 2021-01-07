Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в безопасности
На фото Гюль показалась в черном наряде с большим декольте. Звезда смотрела в камеру, снимая себя на телефон. Девушка совсем не смущалась, показывая пышный бюст в декольте максимально близко. Благодаря этому снимок получился очень соблазнительным и пикантным. Бахари добавила несколько бабочек на лицо, используя фильтры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Оставаться в безопасности все", - подписала звезда фотографию.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимком, так как звезда выбросила его в сторис Инстаграм, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Просто потрясающе - красивая и милая", "Мне нравится твоя сумка", "Шикарный малыш!", "Очень красивая соблазнительная леди", "великолепный ангел", "Надеюсь, мы сможем снимать в этом году".
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Мы писали, что известная модель Гюль Бахари которую называют турецкой Кардашьян, посветила формами без белья в красном платье.
Бахари в таком виде позировала возле елочки, можно сказать, став настоящим новогодним сюрпризом.
Модель была в наряде с большим вырезом сбоку, в результате которого на глаза попали тонкая талия и часть пышной груди.
Напомним, турецкая Кардашьян без белья приспустила платье, показав свою энергию
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян взбудоражила аппетит, вывалив свои "персики" прямо на стол
А еще Politeka писала, что пышногрудая турецкая Кардашьян поздравила поклонников неприлично глубоким декольте