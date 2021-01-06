Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала об энергии

На фото Бахари позирует в белом платье, которое приспустила с плеч, делая декольте бесконечно огромным. Девушка не надела белье, поэтому такое действие сделало кадр очень соблазнительным. Волосы красотка собрала в хвост, а образ Гюль дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей.

"Энергия - это все", - написала Гюль под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто потрясающе - красивая и милая", "Мне нравится твоя сумка", "Шикарный малыш!", "Очень красивая соблазнительная леди", "великолепный ангел", "Надеюсь, мы сможем снимать в этом году", "Не могу перестать смотреть на твои красивые глаза и завораживающую фигуру. Ты ангел", "Выгляди так красиво в крутом платье, дорогая Гюль, я твой большой поклонник, у тебя невероятная фигура, ты совершенно другая".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари обтянула свой "сок" тесным платьем.

Гюль надела золотое платье с глубоким декольте, из которого выпрыгивал пышный бюст. Огромна грудь впечатляла и притягивала взгляд.

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