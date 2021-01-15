Популярная турецкая модель Гюль Бахари свела поклонников с ума своим видом в страстном алом белье

Красотка поделилась соблазнительным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Бахари любит демонстрировать свои пышные формы в самых откровенных образах, а порой и без одежды. Так, на этот раз красотка примерила роскошный комплект темно-красного нижнего белья.

Наряд с кружевом и соблазнительными ремешками едва уместил нескромные размеры Бахари, однако модель это, судя по всему, совсем не смутило. Напротив, красотка томно смотрит прямо в камеру, держа в руках искусственную розочку.

Образ Бахари дополнил дерзкий макияж с алой помадой и большими накладными ресницами. Девушка слегка изогнулась для того, чтобы сделать свою фигуру на фото еще более привлекательной.

Такой образ не мог оставить ее поклонников равнодушными.

В комментариях красотку буквально засыпали комплиментами вроде: «Роскошная королева».

Ранее мы писали, что Бахари удивила фигурой в розовом боди.

На фан-аккаунте был опубликован один из таких снимков – на фото Гюль позировала в пудровом боди с глубоким декольте.

Сидя на диване, Бахари удалось показать не только роскошные длинные локоны и новый «лук», но еще и озадачить фигурой. Поклонники снова заметили, что девушка продолжает набирать вес и ее бедра не заметить просто невозможно.

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