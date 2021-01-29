Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в смелом образе
Звезда в этот раз позировала в темном топе, показывая себя максимально близко. Гюль смотрела в камеру, показывая пышный бюст и свою внешность. Волосы у красотки остались распущенными, а образ дополнила Бахари смелым мейкапом. Кадр вышел очень горячим и соблазнительным, ведь модель не стесняется показать свои формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я забываю, как делать макияж", - написала звезда под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
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Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари решила устроить насыщенную тренировку в спортзале.
Девушка показала, как тренируется в спортзале и покрутила ягодицами на камеру. В ярко-оранжевом костюме девушка повернулась спиной к камере и подчеркнула тем самым примечательные изгибы фигуры.
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