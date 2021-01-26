Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, вскружила формами в боди

Известная красотка продолжает впечатлять формами в соблазнительных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз звезда надела бархатное боди, покоряя своими совершенствами.

Гюль позировала в красивом белье с длинными рукавами и смелым декольте.

Звезда сверкнула пышным бюстом, который выставился из выреза. Грудь, казалось, сейчас полностью выставится наружу.

Плетение посередине декольте, скрепляло ткань, не давая показаться самым пикантным деталям.

Тонкое кружево на наряде придавало некой нежности образу.

Бархат обтянул тонкую талию, а крой оголил аппетитные ягодицы.

Модель сделала макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

"Трудно угодить, по крайней мере, я могу признать это", - написала Гюль.

За восемь часов пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали жгучей брюнетке много приятного, восхитившись ее формами.

"Огненная страсть", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари родилась в Турции.

Модель поступила в Темпльский университет, изучая международный бизнес и финансы. Брюнетка случайно попала в студенческий модный блог. Она стала набирать популярность в сети, где ее и заметили агентства.

Карьера красотки стала стремительно расти и сейчас она - амбассадор известных брендов. В инстаграм на Гюль подписаны 318 тысяч пользователей сети.

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