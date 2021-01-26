Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, вскружила формами в боди
Известная красотка продолжает впечатлять формами в соблазнительных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз звезда надела бархатное боди, покоряя своими совершенствами.
Гюль позировала в красивом белье с длинными рукавами и смелым декольте.
Звезда сверкнула пышным бюстом, который выставился из выреза. Грудь, казалось, сейчас полностью выставится наружу.
Плетение посередине декольте, скрепляло ткань, не давая показаться самым пикантным деталям.
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Тонкое кружево на наряде придавало некой нежности образу.
Бархат обтянул тонкую талию, а крой оголил аппетитные ягодицы.
Модель сделала макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.
"Трудно угодить, по крайней мере, я могу признать это", - написала Гюль.
За восемь часов пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали жгучей брюнетке много приятного, восхитившись ее формами.
"Огненная страсть", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари родилась в Турции.
Модель поступила в Темпльский университет, изучая международный бизнес и финансы. Брюнетка случайно попала в студенческий модный блог. Она стала набирать популярность в сети, где ее и заметили агентства.
Карьера красотки стала стремительно расти и сейчас она - амбассадор известных брендов. В инстаграм на Гюль подписаны 318 тысяч пользователей сети.
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