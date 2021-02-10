Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, блеснула изгибами в нижнем белье
Звезда интернета покорила своими сочными формами в красивом белье, передает Politeka.net. Пользователи сети пришли в восторг от увиденного.
На одном из последних снимков в Инстаграм Гюль позировала в зеленом кружевном белье. От образа просто дух перехватывало.
Модель надела маленький лифчик, который приподнял бюст, впившись бретельками в кожу.
Зеленый кружевной поясок подчеркнул талию и придал образу некой нежности.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Грубая Полякова обидела Тину Кароль до слез, извинения не помогли: "Для меня Ольга больше не существует"
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
Звезды "Дизель Шоу" Гашенко и Бережок огорошили странным поведением в офисе, видео: «Теперь вы знаете…»
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Бахари также надела крохотные трусики, которые обтянули пышные бедра. Звезда отставила бедро, сверкнув совсем нехудыми ножками.
Модель убрала гладкие волосы назад, выпустив у лица две волнистые пряди. Яркий макияж с темными тенями и сверкающими губами завершил образ.
За семь часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений, ведь не восторгаться ей просто невозможно.
"Мой кумир", - написал пользователь сети.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари родилась в Турции.
После поступления в Темпльский университет, где она изучала международный бизнес и финансы, брюнетка случайно попала в студенческий модный блог. После этого слава о ней разнеслась по интернету.
Красотку заметили агентства, которые приглашали ее на различные съемки. Сейчас Гюль - амбассадор известных брендов, а ее страница в Инстаграм набирает популярность каждый день.
Напомним, турецкая Кардашьян развернулась спиной, маня сочными "булочками"
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян в платье с вырезом заставила глотать слюнки, потянув за лямочки
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в прозрачных кружевах воплотила самые дерзкие желания