Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, блеснула изгибами в нижнем белье

Звезда интернета покорила своими сочными формами в красивом белье, передает Politeka.net. Пользователи сети пришли в восторг от увиденного.

На одном из последних снимков в Инстаграм Гюль позировала в зеленом кружевном белье. От образа просто дух перехватывало.

Модель надела маленький лифчик, который приподнял бюст, впившись бретельками в кожу.

Зеленый кружевной поясок подчеркнул талию и придал образу некой нежности.

Бахари также надела крохотные трусики, которые обтянули пышные бедра. Звезда отставила бедро, сверкнув совсем нехудыми ножками.

Модель убрала гладкие волосы назад, выпустив у лица две волнистые пряди. Яркий макияж с темными тенями и сверкающими губами завершил образ.

За семь часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений, ведь не восторгаться ей просто невозможно.

"Мой кумир", - написал пользователь сети.

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После поступления в Темпльский университет, где она изучала международный бизнес и финансы, брюнетка случайно попала в студенческий модный блог. После этого слава о ней разнеслась по интернету.

Красотку заметили агентства, которые приглашали ее на различные съемки. Сейчас Гюль - амбассадор известных брендов, а ее страница в Инстаграм набирает популярность каждый день.

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