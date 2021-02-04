Инстадива Гюль Бахари, которую в Сети окрестили турецкой Кардашьян, пощекотала нервишки публике страстным образом
Как передает Politeka.net, турецкая модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым разгорячила публику в преддверии Дня всех влюбленных.
Так, Бахари позировала на фоне фантастического городского пейзажа в красном обтягивающем платье. Модель "обожгла" сумасшедшим вырезом, в очередной раз покорив своими аппетитными прелестями.
Брюнетка ухватилась за тоненькие лямочки и потянула, рискуя "высвободить" свое великолепие из слишко откровенного декольте.
Красотка посмотрела в сторону, поманив широкими бедрами и узкой талией, и задала интригующий вопрос в подписи:
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"Кому нужна валентинка?❤️"
Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро отблагодарив Гюль за старания:
"Абсолютно прелестно"
"Красный это твой цвет 😍"
"Моя Гюлентинка ♥ ️🌹"
"Аппетитная женщина 😍😘"
"У меня перехватывает дыхание. Вы невероятно очаровательны💖😍"
"Мне не нужны валентинки... но я бы не возражал, если бы ты была ею😍"
Ранее мы сообщали, Бахари свела с ума уникальными формами в кружевном белье. Натянутая до предела ткань "врезалась" в ее аппетитные прелести - нужный эффект достигнут, публика в восторге.
"Оглушающая", "Безумно красивая", "Девушка моей мечты", "Горячая и полная гламура", "выглядит так соблазнительно и жарко в белом лифчике", "Омг, вау, такая потрясающая", - комментировали пользователи.
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