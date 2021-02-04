Инстадива Гюль Бахари, которую в Сети окрестили турецкой Кардашьян, пощекотала нервишки публике страстным образом

Как передает Politeka.net, турецкая модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым разгорячила публику в преддверии Дня всех влюбленных.

Так, Бахари позировала на фоне фантастического городского пейзажа в красном обтягивающем платье. Модель "обожгла" сумасшедшим вырезом, в очередной раз покорив своими аппетитными прелестями.

Брюнетка ухватилась за тоненькие лямочки и потянула, рискуя "высвободить" свое великолепие из слишко откровенного декольте.

Красотка посмотрела в сторону, поманив широкими бедрами и узкой талией, и задала интригующий вопрос в подписи:

"Кому нужна валентинка?❤️"

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро отблагодарив Гюль за старания:

"Абсолютно прелестно"

"Красный это твой цвет 😍"

"Моя Гюлентинка ♥ ️🌹"

"Аппетитная женщина 😍😘"

"У меня перехватывает дыхание. Вы невероятно очаровательны💖😍"

"Мне не нужны валентинки... но я бы не возражал, если бы ты была ею😍"

Ранее мы сообщали, Бахари свела с ума уникальными формами в кружевном белье. Натянутая до предела ткань "врезалась" в ее аппетитные прелести - нужный эффект достигнут, публика в восторге.

"Оглушающая", "Безумно красивая", "Девушка моей мечты", "Горячая и полная гламура", "выглядит так соблазнительно и жарко в белом лифчике", "Омг, вау, такая потрясающая", - комментировали пользователи.

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