Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася на пляжі в новому купальнику
У своєму віці Дженніфер встигла прославитися на весь світ і не збирається зменшувати оберти, щоб не розгубити Популярність. Артистка має намір завоювати кіноіндустрію і вже заявила про участь у зйомках нового серіалу.
Також зірка випустила власну лінію косметики, яку активно рекламує, влаштовуючи пікантні фотосесії. А так як у Лопес хороша фігура і підкачані форми, зірка і зовсім вирішила демонструвати себе без збентеження при будь-якому зручному способі.
Наприклад, на пляжі артистка вибирає завжди прості купальники без малюнків, але завжди з ненав'язливими акцентами на бюсті і стегнах.
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"Це дуже смачно ммм😘; Люблю тебе! всім би так виглядати!; Ти така красива❤; хороша жінка👌; мені подобається Мені подобається; 🔥красива штучка; Стережіться, розкішно!; Вона буквально ніколи не старіє🙌; кожен раз, коли я бачу тебе, Ти мені подобаєшся більше; вона розкішна, як місячна квітка».
Також на фото з фан-аккаунта добре видно, що Лопес виглядає відмінно і її шкіра в ідеальному стані, а також виглядає вона досить-таки молодо і привабливо. У різних інтерв'ю Дженніфер зізнається, що не зможе прожити без спорту, тому що тренування не тільки допомагають їй підтримувати фігуру в тонусі, вони ще мотивують її бути краще.
Для своєї шкіри Лопес також має спеціальні зволожуючі засоби, спить не менше восьми годин на день і регулярно консультується з лікарями, підбираючи догляд і правила харчування.
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