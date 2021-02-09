Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась на пляже в новом купальнике

В своем возрасте Дженнифер успела прославиться на весь мир и не собирается сбавлять обороты, чтобы не растерять популярность. Артистка намерена завоевать киноиндустрию и уже заявила об участии в съемках нового сериала.

Также звезда выпустила собственную линию косметики, которую активно рекламирует, устраивая пикантные фотосессии. А так как у Лопес хорошая фигура и подкачанные формы, звезда и вовсе решила демонстрировать себя без смущения при любом удобном способе.

К примеру, на пляже артистка выбирает всегда простые купальники без рисунков, но всегда с ненавязчивыми акцентами на бюсте и бедрах.

«Это очень вкусно ммм😘; Люблю тебя! всем бы так выглядеть!; Ты такая красивая❤;Хорошая женщина👌; Мне нравится мне нравится; 🔥Красивая штучка; Берегитесь, роскошно!; Она буквально никогда не стареет🙌;Каждый раз, когда я вижу тебя, ты мне нравишься больше; она роскошная, как лунный цветок».

Также на фото из фан-аккаунта хорошо видно, что Лопес выглядит отлично и ее кожа в идеальном состоянии, а также выглядит она довольно-таки молодо и привлекательно. В различных интервью Дженнифер признается, что не сможет прожить без спорта, потому что тренировки не только помогают ей поддерживать фигуру в тонусе, они еще мотивируют ее быть лучше.

Для своей кожи Лопес также имеет специальные увлажняющие средства, спит не меньше восьми часов в день и регулярно консультируется с врачами, подбирая уход и правила питания.

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