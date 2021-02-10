Відомий російський артист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як він проводить час з донькою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Галкіна у соцмережі.
Так, у сторіс артиста з'явилось відео, на якому його донька грає у розвиваючі ігри, а він мило спілкується з нею.
"Ліз, що будемо робити?" - запитав він у дитини.
Дівчинка радісно відповіла: "Цукерку!".
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"Цукерку? Ха, я на раз-два зараз цукерку зроблю! Тобі як моя зачіска, нормально?" - поцікавився він.
Дівчинка подивилась на батька і запевнила, що все добре.
"Клас! Чесне слово! Я таткові своєму не брешу", - сказала Ліза.
Як відомо, Максим Галкін та Алла Пугачова у шлюбі з 2011 року, а почали жити разом - з 2005 року. Пара виховує двох спільних дітей - Гаррі і Лізу. Вони двійнята, яких парі народила сурогатна мати 18 вересня 2013 року. При цьому відомо, що Ліза трохи старша - вона з'явилася на світ на декілька хвилин раніше за свого брата.
Раніше ми писали, що в Мережі обговорюють архівне фото з дітьми Пугачової, які гралися на пляжі. Лізу нарядили в рожеву косинку, футболочку з принтом і рожеві шортики, а Гаррі - в білу футболку і салатову бейсболку.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.
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Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна винесла "Модний вирок" старшій сестрі Христині Орбакайте.