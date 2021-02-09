Популярна американська співачка Аріана Гранде показала фігуру в спокусливому боді

Артистка хвалиться фігурою в найгарячіших нарядах, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.

Співачка одягла чорне мереживне боді. Легка тканина обтягнула спокусливі вигини зірки. Темні деталі не давали розгледіти найпотаємніше, проте пікантності додало глибоке декольте до пупка.

Чорна тканина обтягнула стегна, а завдяки крою оголилися пружні сідниці Аріани. Завершили образ темні колготки, під якими можна помітити татуювання.

Гранде затягнула волосся у високий хвіст, а прикрасою зачіски стали шпильки.

Співачка опустила очі, блиснувши рівними стрілочками на повіках.

У такому вигляді знаменитість позувала на сходинках, спираючись ліктями об одну з них.

Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 1,5 мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися фігурою і відвертим образом зірки, вони писали багато компліментів в її бік.

"Боже, немає слів", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Аріана Гранде народилася 26 червня 1993 року. Майбутня зірка почала свою кар'єру у 2008 році в бродвейському мюзиклі «13».

Потім послідували ролі в серіалах і озвучка мультфільмів.

Музична кар'єра артистки стартувала у 2011 році з запису саундтрека до серіалу «Вікторія-переможниця». У тому ж році вона уклала контракт зі звукозаписною компанією Republic Records. Пісні Аріани стали набирати популярність, і зараз вона одна з найуспішніших артисток у світі.

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