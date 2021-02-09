Популярная американская певица Ариана Гранде показала фигуру в соблазнительном боди

Артистка хвастается фигурой в самых горячих нарядах, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Певица надела черное кружевное боди. Легкая ткань обтянула соблазнительные изгибы звезды. Темные детали не давали разглядеть самое сокровенное, однако пикантности добавило глубокое декольте до пупка.

Черная ткань обтянула бедра, а благодаря крою оголились упругие ягодицы Арианы. Завершили образ темные колготки, под которыми можно заметить татуировку.

Гранде затянула волосы в высокий хвост, а украшением прически стали заколки.

Певица опустила глаза, сверкнув ровными стрелочками на веках.

В таком виде знаменитость позировала на ступеньках, опираясь локтями об одну из них.

Всего за 15 минут пост собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхищались фигурой и откровенным образом звезды, они писали много комплиментов в ее сторону.

"Боже, нет слов", - написал один из поклонников.

Отметим, Ариана Гранде родилась 26 июня 1993 года. Будущая звезда начала свою карьеру в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».

Затем последовали роли в сериалах и озвучка мультфильмов.

Музыкальная карьера артистки стартовала в 2011 году с записи саундтрека к сериалу «Виктория-победительница». В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. Песни Арианы стали набирать популярность, и сейчас она одна из самых успешных артисток в мире.

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Как сообщала Politeka, миниатюрная Ариана Гранде оголила ключицы и завлекла чувственным фото: «Нет слов».

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