Популярная американская певица Ариана Гранде оголила ключицы и показала нежное домашнее фото
Как сообщает Politeka.net, 27-летняя звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
По всей видимости, Ариана решила сделать селфи дома. На фото она позирует прямо перед камерой, а на ее лицо падает луч света. Красотка позирует в топе или в белье с тонкими лямками. При этом ее плечи и ключицы остались оголенными.
Образ певицы дополнил макияж со стрелками и нежно-розовым блеском для губ. Многочисленные золотые сережки придали виду Арианы гламурного лоска.
Благодаря необычному освещению фото получилось объемным и атмосферным.
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Поклонники Гранде не смогли пройти мимо этого снимка: красотку буквально засыпали лайками и комплиментами.
«Такая красивая», «Девушка-ангел. Надеюсь этот год для тебя будет удачным», «Нет слов», «Такая роскошная», «Всегда великолепная», - пишут люди.
Отметим, что в прошлом месяце Гранде объявила о помолвке со своим бойфрендом Далтоном Гомесом. Красотка показала обручальное кольцо, которое получила от возлюбленного.
Как известно, Далтон – агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе. Он продает дома премиум-сегмента.
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