Популярная американская певица Ариана Гранде похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном наряде
Знойная 27-летняя красотка порадовала поклонников новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Гранде позирует в весьма соблазнительном образе. Так, юная певица решила продемонстрировать всю красоту своей фигуры, примерив черный боди. Ариана дополнила свой незамысловатый гламурный образ дерзкими колготами в сеточку и туфли на высокой шпильке.
Гранде собрала волосы в свой коронный высокий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза, которые выгодно подчеркнула с помощью темных теней.
Певица полулежит прямо на полу, кокетливо выгну талию и опираясь на пол одной рукой. В таком образе красотка выглядит по-настоящему опасной.
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Ее поклонники пришли в восторг от такого соблазнительного образа и буквально засыпали звезду лайками и комплиментами.
«Ты сногсшибательная», «Окей, вау, ты идеальная», «Мяу», «Милая королева», «Восхитительная», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Гранде поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
По всей видимости, Ариана решила сделать селфи дома. На фото она позирует прямо перед камерой, а на ее лицо падает луч света. Красотка позирует в топе или в белье с тонкими лямками. При этом ее плечи и ключицы остались оголенными.
Напомним, Белла Хадид, Ратаковски, бывшая Джонни Деппа и другие звезды, которых наука признала самыми красивыми: в чем секрет.
Как сообщала Politeka, миниатюрная Ариана Гранде оголила ключицы и завлекла чувственным фото: «Нет слов».
Также Politeka писала, что Дженнер, Роналду, Гомес и другие звезды, у которых больше всех подписчиков в Instagram: лучшие фото.