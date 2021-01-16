Популярная американская певица Ариана Гранде похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном наряде

Знойная 27-летняя красотка порадовала поклонников новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Гранде позирует в весьма соблазнительном образе. Так, юная певица решила продемонстрировать всю красоту своей фигуры, примерив черный боди. Ариана дополнила свой незамысловатый гламурный образ дерзкими колготами в сеточку и туфли на высокой шпильке.

Гранде собрала волосы в свой коронный высокий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза, которые выгодно подчеркнула с помощью темных теней.

Певица полулежит прямо на полу, кокетливо выгну талию и опираясь на пол одной рукой. В таком образе красотка выглядит по-настоящему опасной.

Ее поклонники пришли в восторг от такого соблазнительного образа и буквально засыпали звезду лайками и комплиментами.

«Ты сногсшибательная», «Окей, вау, ты идеальная», «Мяу», «Милая королева», «Восхитительная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гранде поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

По всей видимости, Ариана решила сделать селфи дома. На фото она позирует прямо перед камерой, а на ее лицо падает луч света. Красотка позирует в топе или в белье с тонкими лямками. При этом ее плечи и ключицы остались оголенными.

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Как сообщала Politeka, миниатюрная Ариана Гранде оголила ключицы и завлекла чувственным фото: «Нет слов».

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