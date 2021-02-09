Модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, вже повернулась зі свого відпочинку у Дубаї, однак продовжує радувати шанувальників "літніми" фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кузнєцової у соцмережі.
Так, відома модель запостила у своєму акаунті фото, на якому вона позує на скамійці з традиційно дуже відвертим декольте у білій кофтинці. Дівчина не сказала, коли і де було зроблене фото, але судячи з сонця та зеленої трави навкруги - це точно не сьогоденні українські реалії.
"На вулиці -10, а на душі літо", - написала вона.
Також на цьому фото у Міли дуже цікава зачіска - вона вифарбувала своє біляве волосся у рожевий відтінок, що зробило образ моделі ще більш яскравим.
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"Ти найгарніша дівчина, як та принцеса", "Яке сонячне, світле і гарне фото, прекрасна", "В душі і правда літо, фото таке ніжне!", "Богата комлпектація", "У нас +15, приїжджай", "Яка краса", "Неймовірна", "Дуже спокусливо", "Тобі дуже личить цей колір волосся", "Яка гарна дівчина", "Просто бомба", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Міла Кузнєцова в екстремальному декольте розкрила, як добре провести вечір: "груди повинні...".
Раніше Politeka інформувала, що Міла Кузнєцова спеціально вип'ятила бюст, відчинивши кофту: "зводиш мене з розуму".
Також портал Politeka писав, що Міла Кузнєцова потрясла величезним бюстом біля басейну, "паралізувавши" гостей готелю:"що за диво".